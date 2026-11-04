Звезда «Женского квартала» Алина Блажкевич решила уехать из Киева

Украинская актриса Алина Блажкевич вместе с семьёй временно покидает столицу из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянных российских обстрелов.

Артистка призналась, что ей грустно из-за переезда и она не хотела покидать Киев. В то же время семья решила переехать в один из городов на западе Украины.

Блажкевич также попросила подписчиков порекомендовать перевозчиков для перевозки вещей. Куда именно переезжает семья, актриса не уточнила.

Источник: Instagram Алины Блажкевич

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