В японской префектуре Кумамото 1073 человека по состоянию на вторник оставались в эвакуационных центрах после мощного землетрясения, произошедшего в июле. На следующий день исполнялось три месяца со дня катастрофы. Подземные толчки достигли максимального уровня 7 по японской шкале сейсмической интенсивности синдо и унесли жизни 38 человек, в том числе тех, кто умер по косвенным причинам.

Как сообщает The Japan Times, землетрясение повредило 82 223 дома, из которых 11 429 были полностью или частично разрушены. Число эвакуированных ранее превышало 10 тысяч, но затем сократилось примерно до одной десятой от пикового показателя. По состоянию на пятницу 2685 человек переехали во временное жилье.

Демонтаж и трудоустройство

В сентябре начался государственный демонтаж пострадавших домов. Однако к 21 октября был снесен лишь один дом.

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По данным Бюро труда Кумамото, около 380 человек по состоянию на 16 октября оставили работу вследствие землетрясения. К пятнице ведомство получило около 4200 обращений. Власти префектуры и другие учреждения оказывают пострадавшим помощь в трудоустройстве.

Восстановление инфраструктуры

Восстановление инфраструктуры завершено примерно наполовину. В городе Яцусиро по-прежнему нет перспектив восстановления колодцев. По состоянию на 13 октября городские власти получили 3690 обращений, в том числе из-за отсутствия водопровода, а город испытывает нехватку сантехников. При этом все железнодорожные линии, поврежденные землетрясением, уже восстановлены.

Во вторник правительство префектуры представило проекты планов по восстановлению повседневной жизни пострадавших и созданию сообществ, устойчивых к стихийным бедствиям. Губернатор Кумамото Такаси Кимура заявил, что власти хотят последовательно продвигать новое творческое восстановление, наполненное надеждой для пострадавших районов.

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