По меньшей мере в 11 регионах России ввели программы по сокращению количества кесаревых сечений. В региональных программах охраны здоровья матерей и детей, действующих в 89 регионах страны, определены целевые показатели до 2030 года. Об этом сообщает Meduza.

В частности, в Якутии планируют снизить долю кесаревых сечений до 33%, в Омской области — до 30%, в Дагестане — до 28%. Врачам рекомендуют проводить разъяснительные беседы с беременными, чтобы поощрять естественные роды при отсутствии противопоказаний.

Жалобы рожениц

В то же время женщины сообщили о случаях, когда им отказывали в операции, несмотря на наличие медицинских документов. Жительница Владимирской области, названная в публикации Анжеликой, рассказала, что перед родами предоставила врачу документы о состоянии здоровья. По ее словам, врач не осмотрела ее и сказала, что она будет рожать самостоятельно.

Анжелика утверждает, что в итоге родила в соседнем регионе, где медики назвали кесарево сечение единственным возможным вариантом. По ее оценке, естественные роды представляли опасность для нее и ребенка.

О давлении со стороны медиков также сообщают женщины из регионов, где официальные рекомендации по сокращению таких операций, по крайней мере формально, не вводились.

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Другая женщина, Вера, рассказала, что в начале ноября рожала в Ленинградском областном перинатальном центре в Гатчине. По ее словам, у нее были документы о крупном размере плода, однако врачи согласились на кесарево сечение только после 20 часов схваток. Вера утверждает, что ребенок застрял, а врачи уже определили у ее сына глухоту на одно ухо.

Показатели операций и зарплаты врачей

В России кесарево сечение разрешено только по медицинским показаниям. Министерство здравоохранения России, государства-агрессора, с 2019 года сосредоточилось на сокращении количества таких операций, хотя их число, по данным издания, продолжает расти.

Анонимная акушер-гинеколог родильного дома Туапсинского района Краснодарского края в комментарии Moskovsky Komsomolets заявила, что цель планов заключается не в принципиальном отказе от кесаревых сечений, а в уменьшении количества операций без медицинских показаний, в том числе тех, за которые пациентки платят частным образом.

Согласно статистике, на которую ссылается Novaya Gazeta Europe, в 2024 году в России путем кесарева сечения родились более 380 тысяч детей — примерно каждый третий ребенок. Бывшая депутат Государственной думы Ксения Горячева и вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков обратились в Минздрав с просьбой не учитывать медицински необходимые операции в показателях родильных домов и не связывать их с зарплатами и премиями врачей.

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