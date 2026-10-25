В Кейптауне, ЮАР, 11-летний Лубело Мтенджана занял первое место в своей возрастной категории на ежегодном конкурсе юных иллюзионистов в College of Magic. Во время выступления он показал номера со скрепками, которые исчезали и вновь появлялись, а также доставал сладости и бросал их в зал.

Как сообщает NPR, College of Magic работает в Кейптауне с 1980 года. Его основал Дэвид Гор, который тогда учился на юриста и зарабатывал выступлениями на частных магических шоу. Идею открыть школу он обсудил с другом. С самого начала учреждение проводило занятия для детей разного происхождения, несмотря на политику расовой сегрегации в ЮАР во времена апартеида.

Занятия для почти 190 учеников

Каждую субботу в школу приходят около 190 учеников в возрасте от 10 до 18 лет. Их обучают карточным трюкам, сценической магии, иллюзиям, жонглированию, пантомиме, клоунаде, кукольному искусству, ментализму, театральной постановке и эскапологии.

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Шестилетний курс является платным, однако примерно 80% воспитанников не могут самостоятельно оплачивать обучение и получают его благодаря спонсорской поддержке, преимущественно частным пожертвованиям. По словам Гора, ученики с разным социальным положением имеют одинаковый доступ к оборудованию, занятиям, сцене и питанию.

Магия и опасная среда

Мтенджана живет в тауншипе Махаза примерно в 40 минутах езды от школы. Дома он смотрит в интернете шоу иллюзионистов, тренирует трюки на родителях и братьях и хранит реквизит в тайнике в своей комнате. Мальчик также выбрал сценическое имя Spade Boy — в честь своей любимой карточной масти.

Его мать Яндисва сказала, что занятия придали сыну уверенности и помогают ему быть занятым. В школе отмечают, что часть учеников происходит из районов Кейптауна, где распространены безработица и насильственная преступность. За несколько недель до визита журналистов учреждение провело мемориальную службу по бывшему ученику и преподавателю-волонтеру Думе Мгоки, которого убили во время стрельбы в июле в возрасте 22 лет.

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