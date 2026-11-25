Исследователи Лундского и Уппсальского университетов в Швеции установили, что 12-недельная программа физических тренировок была связана с улучшением функции малых, или периферических, дыхательных путей у людей с хронической обструктивной болезнью лёгких. В исследовании приняли участие 62 человека со стабильной ХОБЛ различной степени тяжести, сообщает News-Medical.

Тренировки длились 12 недель

Участники тренировались три раза в неделю: дважды — в небольших группах под наблюдением физиотерапевта, ещё одно занятие выполняли дома. Программа сочетала аэробные и силовые упражнения, а нагрузку постоянно адаптировали к возможностям каждого человека.

Программа была разработана с ориентацией на периферические отделы лёгких, где происходит газообмен. При ХОБЛ из-за изменений в структуре малых дыхательных путей вентиляция в отдельных участках лёгких может быть хуже и неравномерной. Исследователи предполагают, что более глубокое и частое дыхание во время нагрузки помогает воздуху поступать в большее количество участков лёгких, а механическая стимуляция тканей может влиять на функцию периферических дыхательных путей.

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Спирометрия не зафиксировала выраженных изменений

Состояние лёгких оценивали до начала программы и после её завершения, поэтому участники были собственными контрольными группами. Помимо стандартной спирометрии, учёные применили импульсную осциллометрию — метод, который измеряет механические свойства лёгких во время спокойного дыхания и позволяет оценить сопротивление дыхательных путей и реактанс лёгких.

Через 12 недель осциллометрия показала чёткое улучшение нескольких показателей функции периферических дыхательных путей. В то же время по данным только спирометрии изменения были незначительными, отсутствовали или их было трудно выявить. Участники также в среднем проходили на 28 метров больше за шесть минут и выполняли на 2,5 повторения больше во время минутного теста вставания со стула. Наиболее выраженное улучшение симптомов зафиксировали среди людей, у которых в начале исследования были более тяжёлые симптомы.

Учёные также анализируют образцы крови, взятые до и после тренировок, чтобы выяснить, какие биологические процессы активирует физическая активность и почему реакция на неё различается между участниками. Результаты исследования опубликованы в журнале Respiratory Research.

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