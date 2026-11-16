14-летняя австралийская сёрферша Лейхани Зорич завоевала золото в женских соревнованиях на Всемирных играх по сёрфингу в Пунта-Рокас в Перу. В 14 лет она стала самой молодой чемпионкой мира Международной ассоциации сёрфинга. Как сообщает Channel NewsAsia, её результат открыл Австралии возможность квалифицировать на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе ещё одну спортсменку при выполнении дополнительных условий.

Победа в финале

В финале Зорич набрала 15,5 балла за две волны из максимально возможных 20. Она опередила француженку Жоанн Дефе, бронзовую призёрку Олимпиады 2024 года, испанку Ханире Гонсалес-Эчаббарри и американку Сойер Линдблад.

Ранее в этом году Зорич в возрасте 13 лет выиграла юниорский чемпионат мира Международной ассоциации сёрфинга среди спортсменок до 18 лет. На турнире в Перу она заняла первое место среди 105 участниц, в том числе опередив многократных чемпионок мира Кариссу Мур, Стефани Гилмор и Тайлер Райт.

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Золото Юинга и путь к Олимпиаде

Мужские соревнования выиграл другой представитель Австралии Итан Юинг — участник Олимпиады 2024 года и седьмой номер профессионального мирового тура по сёрфингу. В финале он набрал 19,17 балла за две волны, что стало наивысшим результатом одного заезда на турнире. За одну волну Юинг получил 9,17 балла, а за другую — максимальные 10.

Австралиец опередил перуанцев Лукку Месинаса и Мигеля Туделу, а также немца Ханса Одриосолу. Благодаря выходу Месинаса и Туделы в финал Перу также получило возможность квалифицировать третьего сёрфера-мужчину на Олимпиаду-2028, если ещё двое представителей страны получат путёвки другими путями. При таком же условии Австралия сможет квалифицировать третью сёрфершу.

Первыми сёрферами, квалифицировавшимися на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, стали японцы Каноа Игараси и Мираи Икеда. В сентябре они завоевали золото на Азиатских играх.

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