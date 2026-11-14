15-летний палестинец Эззедин аль-Лахалия воссоединился с семьей в деревне Аль-Джиб недалеко от Иерусалима, на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан, после месяца содержания в израильской тюрьме. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на AFP.

Освобождение под залог

Подростку предъявили обвинение в бросании камней. Его освободили после того, как семья внесла залог в размере 5 тысяч шекелей, или около 1,5 тысячи долларов США.

По словам его матери Рании Джарадат, израильские военные забрали ее сына из семейного дома 14 октября 2026 года. Аль-Лахалия является старшим из пятерых детей в семье. Он рассказал AFP, что младшие братья и сестры рады его возвращению, но тяжело переживали его отсутствие.

Мать мальчика также сказала, что после освобождения сын прежде всего попросил голубцы и шаурму.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Слезоточивый газ и данные правозащитников

По словам Джарадат, встречи семей с освобожденными заключенными были прерваны израильскими военными, применившими слезоточивый газ. Она предположила, что военные хотели не допустить скопления родственников у ворот и празднования.

Правозащитная ассоциация Addameer заявляет, что в израильских тюрьмах содержатся 9 300 палестинцев, среди них 350 несовершеннолетних. Ранее на этой неделе израильские военные сообщили, что стреляли в 14-летнего мальчика из группы молодых людей, которых подозревали в бросании камней в автомобиль на севере Западного берега реки Иордан.

Израильская правозащитная организация B’Tselem отметила, что после смягчения в 2022 году правил открытия огня по бросающим камни выросло число погибших палестинцев.

Читай нас в