В австралийской Аделаиде 16-летний разыгрывающий Рахейм «РДжей» Браун-младший реализовал трёхочковый бросок с сиреной в дебютном матче за клуб НБЛ «Аделаида 36ерс» против «Иллаварры». Команда из Аделаиды победила с разницей в 28 очков, сообщает ABC News.

Бросок через 73 секунды после выхода на площадку

Брауну-младшему исполнилось 16 лет за неделю до матча. До результативного броска он провёл на площадке всего 73 секунды. Матч в Adelaide Entertainment Centre посетили более 10 тысяч зрителей.

Баскетболист рассказал ABC Sport, что попадание стало для него необычным моментом, а атмосфера на арене была очень громкой. По его словам, выход на площадку стал неожиданностью: он ждал своего шанса и пытался использовать его после решения тренера выпустить его в игру.

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Один из самых молодых дебютантов НБЛ

В сентябре Браун-младший, которому тогда было 15 лет, стал самым молодым игроком, подписавшим контракт с клубом НБЛ за 44 года. После дебюта он занимает третье место среди самых молодых дебютантов в истории лиги — после Джона Гордера и Крейга Вайни, которые сыграли в НБЛ в возрасте 15 лет и восьми месяцев.

Браун-младший является воспитанником школьной программы спортивного мастерства «Аделаиды 36ерс», которая сотрудничает с несколькими школами города, в том числе с Woodville High. В NBL1 он в среднем набирал 20 очков за матч за резервную команду West Adelaide и девять раз выходил на площадку за Bearcats.

В НБЛ он тренируется вместе с шестикратным самым ценным игроком лиги Брайсом Коттоном и работает под руководством пятикратного чемпионского тренера Тревора Глисона. «Аделаида 36ерс» занимает пятое место с балансом шесть побед и шесть поражений, а следующий матч проведёт в четверг против «Мельбурн Юнайтед».

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