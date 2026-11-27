Мировые центральные банки возвращаются к ужесточению денежно-кредитной политики из-за скачка цен на энергоносители и возобновления глобальной инфляции на фоне войны с участием США, Израиля и Ирана. По данным Anadolu Agency, угрозы судоходству через Ормузский пролив подняли цену нефти Brent выше 110 долларов за баррель в октябре. К концу ноября она снизилась примерно до 90 долларов, однако оставалась на 45% выше, чем годом ранее.

Газ и инфляция

Цена газа на нидерландском хабе TTF превышала 100 евро за мегаватт-час — это самый высокий уровень с декабря 2022 года. Позднее котировки стабилизировались около 88 евро за мегаватт-час, что всё ещё на 160% больше в годовом выражении.

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в октябре до 4% из-за давления со стороны цен на энергоносители. Показатели инфляции в Великобритании и США также превысили ожидания. Доходность 10-летних государственных облигаций США в ноябре тестировала уровень 5%, повышая стоимость заимствований в мире.

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Ожидания по ставкам

Банк Англии в начале ноября повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 4%. Рынки оценивают вероятность декабрьского повышения ставки Федеральной резервной системой США в 95%, а также ожидают повышения ставки Европейским центральным банком до конца года.

Протокол октябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке показал, что большинство его участников поддерживает повышение ставки в ближайшие месяцы. При ухудшении инфляционной ситуации в декабре может рассматриваться шаг больше чем на 25 базисных пунктов.

JPMorgan Private Bank сообщил, что 17 из 37 отслеживаемых крупных центробанков возобновили повышение ставок. ING Think прогнозирует ещё одно декабрьское повышение ставки ФРС после октябрьской паузы и её длительное сохранение в течение 2027 года. Экономисты ING также считают декабрьское повышение ставки ЕЦБ почти неизбежным, тогда как дальнейшие решения будут зависеть от продолжительности ближневосточного конфликта и влияния цен на энергоносители на инфляцию.

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