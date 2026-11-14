18 демократов США прибыли на COP31 в Турции — France 24

Делегация из 18 американских законодателей от Демократической партии прибыла на климатический саммит COP31 в Анталье, Турция. Они заявили о поддержке борьбы с глобальным потеплением, в то время как президент США Дональд Трамп не участвует в климатических переговорах ООН.

Как сообщает France 24, визит состоялся после победы демократов на промежуточных выборах на прошлой неделе, по итогам которых партия получила контроль над обеими палатами Конгресса США.

Представительница Флориды Кэти Кастор заявила AFP, что Соединенным Штатам необходимо восстанавливать доверие союзников и партнеров, которые считают страну непредсказуемой и ненадежной. По ее словам, США должны вернуться к активным и безотлагательным действиям в сфере климата.

Ожидания от выборов

Промежуточные выборы стали одной из тем обсуждения на COP31. Участники конференции надеются, что демократы смогут восстановить часть политик в сфере чистой энергетики, а через два года в США изберут президента, который будет поддерживать климатические действия.

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Стратегический советник инициативы Fossil Fuel Treaty Initiative Харжит Сингх назвал результаты выборов важным изменением не только для климатической политики. Законодательница от Аризоны Яссамин Ансари раскритиковала администрацию Трампа, заявив, что она состоит из отрицателей изменения климата и зависит от крупных нефтяных компаний.

Планы демократов в Конгрессе

С начала срока полномочий в январе 2025 года администрация Трампа свернула часть политик предыдущих администраций в сфере чистой энергетики, поддерживала добычу нефти, вывела США из Парижского соглашения и не участвовала в климатических переговорах ООН.

Делегация подчеркнула, что штаты и местные власти США продолжают поддерживать возобновляемую энергетику и другие климатические инициативы. Ранее на этой неделе COP31 посетили американские мэры и губернаторы, а также бывший вице-президент США Эл Гор и бывший специальный посланник США по вопросам климата Джон Керри.

Демократы намерены использовать большинство в Палате представителей и Сенате для расследований политики администрации и продвижения законодательства о чистой энергетике. В то же время у Трампа остается еще два года срока полномочий, и он заявлял, что воспользуется правом вето.

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