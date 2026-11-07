В Австралии полиция штата Квинсленд предъявила 18-летнему жителю Саут-Гладстона обвинение в преступлении, связанном с терроризмом. Ему предъявлено одно обвинение в планировании причинения смерти или тяжких телесных повреждений.

Сообщение на горячую линию

Обвинение было предъявлено после сообщения от представителя общественности, полученного через национальную горячую линию по вопросам безопасности. Как сообщает ABC News, детективы подразделения контртеррористических расследований будут утверждать, что 18-летний мужчина планировал насильственные действия.

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Рассмотрение дела в суде

После ареста накануне полиция выступила против освобождения мужчины под залог. 7 ноября он должен предстать перед магистратским судом Гладстона.

Полиция Квинсленда заявила, что не видит текущих прямых угроз для общества. Правоохранители также призвали людей передавать полиции информацию об этом деле или других возможных угрозах общественной безопасности.

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