Опрос компании по оценке талантов SHL показал, что 19,1% респондентов в США заявили: работодатель заменил их искусственным интеллектом, а затем попросил вернуться на работу. О результатах исследования сообщает Fortune. В США и Великобритании вместе такой опыт отметили 16% опрошенных.

Условия возвращения

Среди работников, которых попросили вернуться, 51% заявили, что потребовали бы существенного повышения зарплаты. Еще 42% хотели бы получить письменные гарантии дальнейшей занятости, а 40% — прозрачные объяснения того, как искусственный интеллект будет использоваться в их работе.

Старший вице-президент SHL по продукту и дизайну Люси Бомонт заявила, что компании иногда быстро принимают кадровые решения, не имея полного представления о возможностях работников с ИИ и без него. По ее словам, работодатели могут автоматизировать должность до оценки человеческих компетенций, а когда технология не дает ожидаемого результата — снова нанимать уволенных специалистов, но дороже.

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Ограничения автоматизации

Отдельный июльский опрос Robert Half показал, что 32% американских менеджеров по найму, чьи компании сократили должности из-за ИИ, позднее восстанавливали те же или похожие роли. Среди причин 40% назвали потребность в институциональных знаниях и контексте, которые технология не смогла заменить. По 39% респондентов указали на важность управления отношениями и рост делового спроса, а 38% — на большую, чем ожидалось, потребность в человеческом контроле и проверке качества.

Klarna после активного использования чат-ботов начала нанимать операторов службы поддержки для сложных и чувствительных случаев. Ford в июне нанял и повысил 350 опытных инженеров после того, как инструменты контроля качества на основе ИИ не сработали так, как ожидалось. В то же время работодатели все чаще называют ИИ причиной сокращений: по данным Challenger, Gray & Christmas, к октябрю компании объявили о 121 401 сокращении с таким обоснованием.

Молодые работники

SHL также зафиксировала более высокую долю случаев возвращения среди молодых респондентов. О замене ИИ и последующем приглашении обратно сообщили 24% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет против 19,1% среди всех респондентов в США. В то же время исследование Stanford Digital Economy Lab выявило, что занятость работников в возрасте 22–25 лет в профессиях с высоким уровнем воздействия ИИ была на 19% ниже, чем могла бы быть при темпах роста занятости их сверстников, менее уязвимых к ИИ.

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