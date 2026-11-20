Исследование с участием 490 889 человек из британского проекта UK Biobank показало, что умеренное потребление кофе связано с более низким риском инсульта. Как сообщает News-Medical, самый низкий расчетный риск наблюдался при уровне около 2,6 чашки кофе в день.

Результаты наблюдения

Медианная продолжительность наблюдения за участниками составляла от 11,5 до 12,8 года. За это время инсульт произошел у 22 579 человек. После учета демографических показателей, образа жизни, сопутствующих заболеваний, приема лекарств и чая риск инсульта среди тех, кто пил 0,6–1,67 чашки кофе в сутки, был на 14% ниже, чем среди людей, выпивавших до половины чашки. Для группы с уровнем 1,68–3 чашки показатель был ниже на 8%.

Отдельный анализ зависимости между дозой и риском указал на J-образную связь: при примерно 2,6 чашки в день расчетный риск был на 21% ниже, чем при отсутствии потребления кофе. После этого уровня связь с более низким риском постепенно ослабевала. Для тех, кто выпивал более трех чашек в день, статистически значимой связи не выявили.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Генетика и ограничения

Связь между умеренным потреблением кофе и более низким риском в целом сохранялась в группах с различными генетическими вариантами метаболизма кофеина и разным наследственным риском инсульта. Статистически значимого взаимодействия между генетическими факторами и потреблением кофе исследователи не зафиксировали.

В подгруппах связь с более низким риском преимущественно прослеживалась среди тех, кто употреблял кофе с кофеином. Наблюдения относительно добавления сахара и кофе без кофеина следует трактовать осторожно: они могут объясняться неучтенными факторами или обратной причинностью. Исследование было наблюдательным, поэтому его результаты не доказывают, что кофе предотвращает инсульт, и не являются основанием назначать его для профилактики.

Читай нас в