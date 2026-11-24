Двадцать один штат США и губернатор Пенсильвании подали иск против Министерства жилищного строительства и городского развития США из-за нового правила для получателей федеральной жилищной помощи. Оно предусматривает проверку гражданства или приемлемого иммиграционного статуса всех жильцов домохозяйства и должно вступить в силу 14 декабря, сообщает The Independent.

К иску, в частности, присоединились Калифорния, Нью-Йорк, Аризона и Массачусетс. Истцы считают, что новое правило может лишить жилья граждан США, в том числе детей, если другой член их семьи не имеет соответствующего статуса. По их словам, это также может привести к разделению семей.

Помощь смешанным семьям могут отменить

Более трех десятилетий Конгресс США разрешал предоставлять федеральную жилищную помощь на пропорциональной основе семьям со смешанным иммиграционным статусом. В таких случаях размер поддержки уменьшали с учетом числа членов семьи, не имеющих права на нее.

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Новое правило запретит любую помощь таким семьям. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что в результате все члены семьи могут лишиться жилья, даже если мать и дети являются гражданами США, а права на помощь не имеет только отец. По его оценке, в Калифорнии правило затронет около 7 тысяч домохозяйств.

Позиция министерства

Правило также потребует от органов управления государственным жильем и частных арендодателей уведомлять Министерство внутренней безопасности США о жильцах, не прошедших проверку. Бонта подчеркнул, что Конгресс не предоставлял ведомству полномочий выселять семьи со смешанным статусом или превращать частных арендодателей в участников иммиграционного контроля.

Министерство жилищного строительства и городского развития США, в свою очередь, заявило, что правило реализует закон 1980 года о жилищном строительстве и развитии сообществ. По оценке ведомства, оно позволит перераспределить до 218 млн долларов в пользу американцев и других лиц, имеющих право на помощь и находящихся в очереди на жилье. Ведомство также сообщило, что во время аудита, проведенного совместно с Министерством внутренней безопасности, выявило около 20 тысяч домохозяйств со смешанным статусом, получавших федеральную жилищную поддержку.

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