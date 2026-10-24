Рабочая группа президента Нигерии по подготовке законопроекта о национальной полиции заявила, что законодательные собрания 24 из 36 штатов одобрили законопроект о шестой поправке к Конституции 2026 года. Документ предусматривает введение двойной системы полиции. Поддержка 24 штатов соответствует конституционному требованию об одобрении двумя третями штатов, необходимому для продолжения процедуры внесения изменений.

Дальнейшая процедура

Как сообщает Premium Times Nigeria, рабочая группа поблагодарила законодательные собрания штатов за их решение и отметила принятие поправки обеими палатами Национальной ассамблеи. Согласно статье 9 Конституции, поправка теперь может быть возвращена в Национальную ассамблею для передачи президенту Боле Тинубу на подпись.

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Проработка законопроектов

Глава рабочей группы, руководитель аппарата президента Феми Гбаджабиамила заявил, что решения штатов создают конституционную основу для модели полицейской системы, предусмотренной проектом Закона о национальной полиции 2026 года. По его словам, проекты законов проходят юридико-техническую проработку и валидацию в Федеральном министерстве юстиции.

Документы ожидается вернуть не позднее 30 октября. После этого рабочая группа должна окончательно их рассмотреть и представить президенту. Группа также призвала заинтересованные стороны поддержать плавный переход к двойной системе полиции, которая, согласно замыслу, должна улучшить общественную безопасность.

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