В Австралии 48-летняя Натали из города Англси в штате Виктория сообщила, что за десять лет потратила более 200 тысяч долларов на процедуры экстракорпорального оплодотворения. По ее словам, за это время она прошла около 25 безуспешных циклов ЭКО.

Натали начала лечение в конце третьего десятка жизни после операции по поводу эндометриоза. Она сказала, что сначала была очень оптимистично настроена, но не осознавала, что с возрастом для достижения беременности может потребоваться более одного цикла.

Расходы на лечение

После первой неудачи Натали и ее муж на год прекратили лечение, чтобы определить свои дальнейшие цели. Позже они решили продолжить попытки и неоднократно доходили до этапов забора яйцеклеток и переноса эмбрионов.

Натали рассказала, что использовала собственные сбережения, получила поддержку семьи и воспользовалась пенсионными накоплениями. Среди дополнительных расходов были акупунктура и инфузии обогащенной тромбоцитами плазмы.

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Об опыте женщин и финансовой стороне лечения ЭКО рассказывает ABC News.

Дополнительные процедуры и решение прекратить лечение

Старший научный сотрудник кафедры акушерства, гинекологии и здоровья новорожденных Университета Мельбурна Сара Ленсен отметила, что 80–90% пациенток используют одну или несколько дополнительных процедур во время циклов ЭКО. По ее словам, такие методы рекламируют как помощь для зачатия, однако достаточных доказательств того, что они помогают, нет.

Другая участница материала, Бриджит, прошла три цикла после диагностирования эндометриоза и бесплодия неясного происхождения. За два года супруги отложили средства на авансовые платежи от 12 до 15 тысяч долларов, а общие личные расходы составили около 25 тысяч долларов. После третьего забора яйцеклеток Бриджит решила прекратить лечение независимо от результата.

Ленсен сказала, что клиники ЭКО являются коммерческими компаниями и могут не всегда говорить пациентам, что лечение часто не дает результата и связано со значительными финансовыми и эмоциональными затратами. Натали и ее муж пока не прекратили лечение, хотя она отметила, что им, вероятно, придется принять это решение в ближайшее время.

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