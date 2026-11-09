В Судане 2510 человек покинули пять деревень в штате Северный Дарфур из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Большинство пострадавших семей пересекли границу с соседним Чадом, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

Перемещение в Ум-Бари

По данным МОМ, люди покинули деревни в районе Ум-Бари, где ситуация с безопасностью остается нестабильной. Это не первая волна перемещения в этом районе: ранее организация сообщала, что с 29 по 31 октября 1150 человек покинули четыре деревни. Еще 895 человек покинули три деревни в Ум-Бари ранее в октябре.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перемещение в Южном Кордофане

Отдельно МОМ сообщила, что в субботу 115 человек покинули деревню Аль-Фаршая в районе Диллинг штата Южный Кордофан. Большинство из них переместились в другие места в пределах этого района.

Ранее МОМ и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредили, что острая нехватка финансирования может оставить миллионы людей, перемещенных войной в Судане, без экстренного жилья и предметов первой необходимости. По их данным, около 8,6 млн человек остаются внутренне перемещенными лицами в Судане, а более 4,6 млн выехали за границу. Война между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования продолжается с апреля 2023 года.

Читай нас в