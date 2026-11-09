В Израиле 10 ноября должна состояться торжественная церемония принесения присяги депутатами 26-го Кнессета. Все 120 парламентариев по очереди заявят о верности Кнессету, а заседание будет вести спикер парламента Амир Охана. На церемонии также запланировано выступление президента Ицхака Герцога, сообщает Jerusalem Post.

Подготовка новых депутатов

В новый созыв парламента войдут 47 депутатов, которые впервые получат мандат. Накануне они приняли участие в ознакомительном дне: протестировали систему голосования в пленарном зале и по очереди отдали свои голоса.

В здании Кнессета также готовились к торжественной церемонии: в залах разложили цветы, перед ним постелили красную дорожку, а для парламентских фракций обустраивали новые комнаты для заседаний. Кроме того, была объявлена новая схема рассадки депутатов в пленарном зале.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры о правительстве

Церемония пройдет во время переговоров о формировании правительства. Президент Герцог поручил лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту сформировать следующее правительство. По закону у него есть 28 дней с воскресенья для выполнения этой задачи, а президент при необходимости может продлить срок еще на 14 дней.

По данным издания, блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места в новом Кнессете, а блок его оппонентов — 48. Ни у одной из сторон нет необходимого для формирования правительства большинства в 61 голос. Оппозиционный блок также стремится заменить Охану на посту спикера сразу после присяги нового состава парламента, что позволило бы ему контролировать законодательную повестку дня.

Читай нас в