Китайские исследователи на основе данных UK Biobank связали не менее 42 минут ежедневного пребывания при ярком свете интенсивностью от 5000 люксов со снижением относительного риска деменции на 17%. Как сообщает ScienceAlert, в исследовании приняли участие почти 88 тысяч пожилых людей, а результаты опубликовали в журнале General Psychiatry.

Как собирали данные

Авторы работы, которых возглавляли исследователи из Медицинского университета Гуанчжоу, проанализировали данные UK Biobank. Участники непрерывно носили датчики освещения в течение семи дней. Люди с более высоким уровнем дневного освещения в этот период имели более низкий риск развития деменции примерно через восемь лет.

Чем дольше была дневная экспозиция естественному или искусственному свету, тем сильнее оказывалась связь со сниженным риском. По оценке авторов, дневное освещение было более сильным предиктором риска деменции, чем шесть традиционных факторов, среди которых ожирение, употребление алкоголя, загрязнение воздуха и потеря слуха.

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Связь для вечернего хронотипа

Наиболее выраженную ассоциацию зафиксировали среди людей с вечерним хронотипом: большее дневное освещение связали со снижением риска деменции до 41%. У носителей аллеля APOE ε4, связанного с генетическим риском деменции, более высокий уровень дневного освещения ассоциировался со снижением риска до 27%.

Исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственной связи. В то же время участники с более высоким уровнем дневного освещения, как правило, имели больший объем или площадь поверхности отдельных участков медиальной височной доли мозга, важной для памяти и одной из первых поражаемых при деменции.

Авторы также отметили, что современные люди проводят почти 90% времени в помещениях, где искусственное освещение днем обычно составляет около 300–500 люксов. По их мнению, более яркое дневное освещение может быть перспективным направлением для дальнейших исследований профилактики психических расстройств и деменции.

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