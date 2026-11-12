44% поляков хотят новую политическую силу — RMF24

В Польше 44% опрошенных хотели бы появления новой партии или политической силы в качестве альтернативы нынешним группам. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Opinia24, проведенного по заказу RMF FM, сообщает RMF24.

Как распределились ответы

Идею создания новой политической силы однозначно поддержали 22% респондентов, еще 22% выразили умеренную поддержку. Против появления нового объединения выступили 32% участников опроса, в том числе 15% заявили о решительном неприятии такого варианта. Четверть опрошенных не определилась со своей позицией.

Кто поддерживает изменения

Сторонниками появления новой силы чаще всего были мужчины, молодые избиратели в возрасте от 18 до 29 лет и люди с высшим образованием. Самый высокий уровень поддержки зафиксировали среди респондентов в возрасте 18–24 лет, а также среди людей со средним образованием.

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Против новой политической силы чаще всего высказывались люди старше 60 лет и сторонники Гражданской коалиции. Наименее заинтересованными в изменениях также были избиратели партий, которые сейчас находятся у власти в Сейме.

Парламентский контекст

После парламентских выборов 15 октября 2023 года в Сейме Польши представлены пять основных политических сил: Гражданская коалиция, Право и справедливость, Третий путь, Новые левые и Конфедерация «Свобода и независимость». Следующие выборы в Сейм должны состояться не позднее октября 2027 года.

Опрос провели 2–4 ноября 2026 года на репрезентативной выборке из 1001 жителя Польши в возрасте от 18 лет. Исследование объединило телефонные интервью CATI и онлайн-опросы CAWI.

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