В Пуне, Индия, рандомизированное контролируемое исследование с участием 139 здоровых взрослых показало, что 45 дней стандартизированных занятий йогой были связаны с более высокими показателями настроения, самооценки качества сна и отдельных тестов кратковременной памяти по сравнению с контрольной группой. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Как проводилось исследование

Испытание проходило в одном из университетов Пуне с октября 2023 года по январь 2025 года. Участниками стали люди в возрасте от 18 до 55 лет без предыдущего опыта занятий йогой. Их случайным образом распределили в группу йоги и группу ожидания, которая получила общие рекомендации сохранять физическую активность, а возможность заниматься йогой должна была получить позднее.

Программа длилась 45 дней, занятия проводил один инструктор. Каждая сессия в среднем длилась 50 минут и включала разминку, асаны, дыхательные упражнения, управляемую релаксацию йога-нидра и медитацию. Основным показателем было настроение по шкале позитивного и негативного аффекта PANAS; участники также выполняли тесты на скорость обработки информации и кратковременную память и оценивали качество сна.

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Результаты и ограничения

Исследование завершили 125 человек. После корректировки исходных показателей оценка позитивного аффекта в группе йоги была примерно на четыре пункта выше, а негативного — на 3,5 пункта ниже, чем в контрольной группе. Показатель качества сна был примерно на 1,2 пункта ниже, что соответствует лучшей самооценке сна.

Участники, занимавшиеся йогой, также лучше справились с повторением числовых последовательностей в прямом порядке и по суммарному показателю этого теста. В то же время различий в повторении последовательностей в обратном порядке и в тесте на сопоставление символов не выявили.

Функциональную магнитно-резонансную томографию в состоянии покоя провели в подгруппе из 43 участников. Сканирование выявило изменения функциональной связности сетей мозга, связанных с движением, вниманием, языком и мозжечком. Авторы подчеркнули, что такие результаты не доказывают повышения эффективности работы мозга или улучшения всех когнитивных функций. Они также отметили, что на ответы о настроении и сне могли влиять ожидания участников и социальное взаимодействие во время групповых занятий.

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