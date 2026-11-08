В Великобритании 49% трастов Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии не имеют отдельного бюджета или политики, позволяющей превышать расходы для покрытия декретных отпусков сотрудников. Об этом свидетельствует анализ Chartered Society of Physiotherapy, проведённый на основе запросов о доступе к информации, сообщает The Guardian.

Меньше поддержки для физиотерапевтов

Согласно анализу, физиотерапевтические службы оказываются в худшем положении по сравнению с другими направлениями медицинской помощи. В 22% трастов механизмы покрытия декретных отпусков не распространялись на физиотерапевтов. Для должностей медсестёр этот показатель составил 9%.

Женщины составляют приблизительно 79% работников физиотерапевтической службы NHS. В Chartered Society of Physiotherapy отметили, что отсутствие планирования замены персонала вынуждает перегруженные команды выполнять тот же объём работы меньшим числом сотрудников. По оценке организации, это может увеличить время ожидания пациентами лечения и реабилитации.

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Призывы к равному финансированию

Директор по практике и развитию Chartered Society of Physiotherapy Эш Джеймс заявил, что физиотерапевтические команды значительно реже, чем сестринские, имеют доступ к финансированию замены сотрудников, находящихся в декретном отпуске. Организация призвала трасты NHS обеспечить одинаковые условия такого финансирования для различных клинических профессий, а правительство — отменить замораживание набора персонала и инвестировать в физиотерапевтическую службу.

Глава Patients’ Association Аластер Гендерсон заявил, что отсутствие надлежащей замены персонала в уже перегруженных службах может означать более длительное ожидание лечения и реабилитации, меньший доступ к специализированной экспертизе и дополнительную нагрузку на сотрудников, остающихся на работе.

Ранее исследование Chartered Society of Physiotherapy также указывало на проблемы с помещениями и оборудованием для реабилитации: четыре из десяти работников физиотерапевтической службы NHS потеряли или ожидали потерять специально выделенные помещения. В опросе более 2 тысяч членов организации шесть из десяти респондентов сообщили, что их кабинеты заняли другие клинические команды.

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