В Нью-Йорке, США, группа из 53 государств — членов ООН и других организаций призвала будущее правительство Израиля открыть Газу для беспрепятственного поступления гуманитарной помощи. Участники обращения подчеркнули, что нехватка средств для обустройства убежищ и медицинских товаров на фоне начала зимы создает для палестинцев риск предотвратимых заболеваний, сообщает The National.

Призыв открыть все переходы

Совместное заявление в ООН возглавили Великобритания, Катар и Иордания. Его подписанты призвали обеспечить ввоз помощи через все доступные пограничные переходы и наземные маршруты, а также полную и предсказуемую работу гуманитарных коридоров через Египет и Иорданию.

В заявлении отмечается, что объем помощи до сих пор не достиг уровня, установленного резолюцией Совета Безопасности ООН №2803. Документ поддержал предложенный США план Совета мира и призвал немедленно поставлять помощь как минимум на уровнях, согласованных в январе 2025 года.

Посол Великобритании Сара Макинтош, выступившая от имени подписантов, заявила, что после прекращения огня улучшение гуманитарной ситуации возможно при наличии политической воли. В то же время ограничения на ввоз критически важных предметов для убежищ и других жизненно необходимых товаров не позволяют гуманитарным организациям работать в требуемом масштабе.

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Риски для населения и удар по больнице

По оценке Детского фонда ООН, около 1,7 млн из 2,2 млн жителей Газы живут в палатках, временных убежищах или поврежденных зданиях, уязвимых перед затоплением, холодом и разрушением. Почти миллион человек находятся в районах с риском затопления, в том числе примерно 400 тысяч — в зонах, где наводнения крайне вероятны.

Подписанты также призвали Израиль защищать медиков, больницы, медицинский транспорт и гуманитарные объекты, а также ускорить подотчетные уголовные расследования атак на работников здравоохранения и гуманитарных работников. Отдельно они потребовали допустить в Газу высокопоставленные международные делегации и журналистов.

В тот же день, по данным издания, израильский удар по больнице Насер в Хан-Юнисе на юге Газы унес жизни 10 человек. Армия Израиля заявила, что целью был высокопоставленный командир ХАМАС, и обвинила группировку в использовании больничного комплекса для планирования атак; ХАМАС это отрицал. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что с начала прекращения огня погибли более 1,6 тысячи палестинцев.

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