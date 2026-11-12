В Великобритании 59 парламентариев поддержали парламентское обращение с призывом к правительству ввести санкции против израильских чиновников и других лиц, названных в документе ответственными за препятствование гуманитарной помощи для Газы. Как сообщает Anadolu Agency, обращение также касается ухудшения положения перемещенных палестинцев после сильных дождей и наводнений.

Обращение парламентариев

Инициативу внес депутат Лейбористской партии Ричард Бергон. По состоянию на четверг, через два дня после подачи документа, его подписали 59 парламентариев. В тексте обращения выражена обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, где ливни и подтопления усугубили трудности перемещенных палестинцев, нуждающихся в надлежащем укрытии и защите от ухудшения погодных условий.

Авторы документа назвали последствия непогоды предсказуемыми и сослались на предыдущее предупреждение ООН о том, что 950 тысяч перемещенных палестинцев находились под угрозой затопления. В обращении также осуждаются ограничения Израиля на ввоз гуманитарной помощи, в частности материалов для обустройства укрытий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв о помощи Газе

Парламентарии раскритиковали, как указано в обращении, препятствование гуманитарным операциям Агентства ООН для помощи палестинским беженцам UNRWA, в том числе ограничения на ввоз помощи и въезд международных сотрудников. Они призвали британское правительство потребовать немедленного и беспрепятственного допуска гуманитарной помощи, материалов для укрытий и оборудования для восстановления, в том числе через UNRWA.

Обращение содержит призыв использовать полномочия в соответствии с новыми Правилами глобальных санкций в области прав человека и международного гуманитарного права 2026 года для введения санкций против лиц, ответственных за препятствование гуманитарной помощи. По данным медиаофиса правительства Газы, штормы затопили приблизительно 70 тысяч палаток, в которых жили перемещенные люди. UNRWA сообщило, что около 1,98 миллиона человек в Газе нуждаются в укрытии и других предметах первой необходимости в преддверии зимы.

Читай нас в