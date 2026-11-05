В США 62% опрошенных американцев индийского происхождения заявили, что намерены голосовать за Демократическую партию на промежуточных выборах 2026 года. Республиканцев планировали поддержать 19% респондентов, еще 12% не определились, сообщает NDTV World.

Опрос Carnegie Endowment for International Peace, проведенный совместно с YouGov, длился с 7 по 27 октября и охватил 1 тыс. совершеннолетних американцев индийского происхождения. Демократами себя назвали 46% участников исследования, республиканцами — 19%, а независимыми — 26%.

Снижение поддержки республиканцев

Среди мужчин в возрасте от 40 лет за республиканцев собирались голосовать 16%, тогда как в январе 2026 года таких было 32%. В группе мужчин в возрасте 18–39 лет республиканцев планировали поддержать 23% опрошенных. Для сравнения, в 2024 году Дональд Трамп имел 40% поддержки среди этой группы.

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Среди тех, кто планировал голосовать за демократов, 35% объяснили это прежде всего неприятием кандидата или партии республиканцев. Еще 65% заявили, что поддерживают кандидата или партию демократов.

Иммиграция и расистские проявления

Среди факторов, влияющих на политические настроения сообщества, в материале названы опасения по поводу ограничений для виз H-1B, депортаций и усиленной проверки индийских ИТ-компаний. Почти половина респондентов, 48%, сообщила, что довольно или очень часто видит в соцсетях расистские публикации против индийцев или американцев индийского происхождения. Примерно четверть участников опроса указали, что их называли оскорбительными словами.

Американцы индийского происхождения составляют около 1,5% населения США. В то же время их явка на президентских выборах достигла 71% в 2020 году и около 70% в 2024-м. Значительная часть сообщества живет в Калифорнии, Техасе, Нью-Джерси и Нью-Йорке, а также в пригородах штатов, где конкуренция на выборах особенно острая.

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