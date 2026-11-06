62% поляков не осуждают жизнь без брака и контрацепцию — RMF24

В Польше по 62% опрошенных не считают чем-то плохим добрачный секс, использование контрацепции и жизнь в паре без официального заключения брака. О результатах исследования Центра изучения общественного мнения CBOS сообщает RMF24. Опрос провели с 20 по 30 августа 2026 года на репрезентативной выборке из 935 человек.

Респонденты отвечали во время личных интервью, по телефону и онлайн. По данным CBOS, в течение последних пяти лет моральные оценки поляков в отношении добрачного секса, контрацепции и жизни без брака существенно не изменились.

Отношение к частной жизни

Доля противников добрачного секса, контрацепции и совместной жизни без брака составляет от 16% до 19%. Более спорным для респондентов является развод: 44% не видят в нем ничего плохого, тогда как 25% выразили неодобрение.

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Прерывание беременности негативно оценивают 53% опрошенных, а 21% не считает его чем-то плохим. Относительно гомосексуальности мнения почти разделились: негативную оценку дали 40% респондентов, а 37% не видят в этом ничего плохого. Подобное соотношение зафиксировали в оценках эвтаназии — 39% против 37%.

Самые строгие оценки — насилию и коррупции

Наибольшее неодобрение вызывают действия, нарушающие закон или общественный порядок. Избиение детей осуждают 96% опрошенных, получение взяток и эксплуатацию работников — по 95%, а дачу взяток — 93%. Супружескую измену негативно оценивают 90% респондентов, злоупотребление служебным положением — 91%, а пренебрежение рабочими обязанностями — 85%.

Более либеральные взгляды чаще высказывают люди младше 45 лет, жители крупных городов, лица с высшим образованием и респонденты с доходом свыше 4 тыс. злотых на человека. Более строгие моральные оценки чаще свойственны людям в возрасте от 54 лет, жителям востока Польши, сел и малых городов, а также тем, кто регулярно исповедует религию. CBOS также отмечает, что женщины, особенно молодые, чаще демонстрируют более либеральные моральные оценки, чем мужчины.

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