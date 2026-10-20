В ЮАР 65-летняя Джанин Лохренберг погибла после нападения акулы во время утреннего заплыва возле пляжа в КуГомпо-Сити, бывшем Ист-Лондоне. Нападение произошло во вторник около 08:00, когда женщина плавала вместе с местным клубом пловцов на открытой воде.

Травмы во время заплыва

По словам очевидцев, акула укусила Лохренберг в бедро и верхнюю часть руки. Другие пловцы доставили ее к берегу, однако, вероятно, женщина умерла еще до того, как ее вытащили из воды. Об этом сообщает BBC News.

Один из участников заплыва рассказал, что на лодыжке Лохренберг был магнитный браслет для отпугивания акул. Ее сестра Марго сказала, что держала голову Джанин, когда пловцы доставляли ее к берегу, и считает, что сестра истекла кровью в воде.

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Пляжи закрыли

Партнерша погибшей Барбара Брисленд сообщила, что Лохренберг была бывшей медицинской физикиней и хорошо плавала. По ее словам, женщина часто заплывала за линию прибоя. Брисленд также рассказала, что они ждали выхода на пенсию и собирались отправиться в трехнедельное автомобильное путешествие.

Местные власти закрыли пляж Ориент, где произошло нападение, а также еще один пляж неподалеку. По данным Международного архива нападений акул при Музее Флориды, с 2012 года в ЮАР зафиксировали менее десяти смертельных нападений акул.

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