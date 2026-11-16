Во Франции 69% евреев заявили, что рассмотрят возможность уехать из страны, если лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон будет избран президентом в 2027 году. Такие результаты опроса AJC, Французского института общественного мнения IFOP и Fondapol, сообщает Jerusalem Post.

Среди респондентов, допускающих эмиграцию при президентстве Меланшона, 40% ответили, что «безусловно» рассмотрят такой вариант. Для сравнения, 31% опрошенных сказали, что могли бы уехать в случае избрания Марин Ле Пен президентом. В 2024 году 57% респондентов заявляли, что рассмотрят отъезд, если президентом станет кандидат от «Непокорённой Франции». В целом 64% французских евреев отметили, что думают об отъезде независимо от результата выборов, тогда как в 2024 году таких было 52%.

Опасения относительно кандидатов

Исполняющая обязанности директора парижского офиса AJC Сара Перес-Парьент подчеркнула, что эти показатели не следует трактовать как намерения голосовать за конкретных политиков. По её словам, они отражают уровень обеспокоенности еврейской общины различными политическими сценариями. Среди тех, кто рассматривает эмиграцию, чаще всего в качестве возможного направления переезда называли Израиль, на втором месте — США.

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Согласно опросу, 86% французских евреев считают, что Меланшон способствует росту антисемитизма во Франции. Такую же оценку в отношении лидера «Зелёных» Марин Тонделье высказали 68% респондентов, в отношении главы Социалистической партии Оливье Фора — 62%, а в отношении лидера коммунистов Фабьена Русселя — 56%. Меланшон отвергает обвинения в антисемитизме.

Антисемитские инциденты и чувство безопасности

Барометр «Рентген антисемитизма во Франции» также зафиксировал, что в 2025 году французское Министерство внутренних дел зарегистрировало 1320 антисемитских актов — в среднем более трёх в день. По данным опроса, 82% евреев Франции сообщили, что в течение жизни сталкивались с проявлениями антисемитизма: 60% сталкивались с оскорблениями, а 35% — с угрозами физического насилия.

Две трети опрошенных, или 66%, не считают Францию безопасной страной для евреев. После 7 октября 69% респондентов начали избегать определённых действий в повседневной жизни: 48% перестали носить в общественных местах заметные религиозные символы, а 29% сняли мезузы с дверных косяков. Лишь 22% пострадавших от антисемитских действий обращались в полицию.

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