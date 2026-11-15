В Сеуле, Южная Корея, 70,2% молодых жителей, опрошенных Фондом женщин и семьи Сеула, заявили, что видят гендерную дискриминацию в отношении женщин и мужчин. Об этом сообщает Korea Herald.

Онлайн-опрос проводился с 11 по 29 мая среди 2647 человек в возрасте от 19 до 34 лет. В частности, 40,3% участников заявили, что осознают структурное неравенство в отношении женщин и считают, что существенная дискриминация существует в отношении обоих полов. Еще 29,9% респондентов отметили, что признают дискриминацию женщин, однако подчеркивают необходимость гендерно-нейтральной справедливости и считают, что мужчины также подвергаются дискриминации.

Отношение к гендерным ролям

Еще 14,5% опрошенных сообщили, что хорошо осознают дискриминацию женщин и выступают против несправедливого отношения к мужчинам. В то же время 6,4% заявили, что дискриминации подвергаются мужчины, но не женщины.

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Давление традиционных гендерных ролей ощущают примерно равные доли мужчин и женщин: 34,5% и 34,7% соответственно.

Брак и рождение детей

Среди 2331 не состоящего в браке участника опроса вступить в брак хотели 43,4% мужчин и 35,5% женщин. Не хотели вступать в брак 25,6% женщин и 12,8% мужчин. Чаще всего они объясняли это тем, что не чувствуют потребности в браке: так ответили 51,8% женщин и 38,9% мужчин. На финансовое бремя брака указали 23,9% мужчин и 14,7% женщин.

Не хотели бы иметь детей 32,3% женщин и 16% мужчин. Среди причин мужчины чаще всего называли финансовые расходы — 47,2%, тогда как среди женщин так ответили 28,8%. Еще 20,7% женщин и 16,9% мужчин не считали, что могли бы быть хорошими родителями. В то же время 19,9% женщин и 14% мужчин не хотели, чтобы дети ограничивали их свободу.

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