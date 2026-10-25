В Кении 74 политические партии, среди которых ODM, UDA, Jubilee и Wiper, обязались устранить препятствия для полноценного участия женщин и других недостаточно представленных групп в политике перед всеобщими выборами 10 августа 2027 года. Об этом сообщает Nation Kenya.

Декларацию подписали 14 октября в Найроби на встрече, созванной Национальной комиссией по гендерному равенству и равным возможностям и Офисом регистратора политических партий. Участники обязались составлять партийные списки в соответствии с конституционными требованиями о гендерном представительстве и представительстве групп с особыми интересами.

Правила выдвижения

Партии также пообещали пересмотреть взносы за выдвижение кандидатов и процедуры, создающие финансовые или практические барьеры для участия. Они должны разработать правила выдвижения, которые будут гарантировать справедливое участие женщин, молодежи, людей с инвалидностью, пожилых людей, представителей меньшинств и маргинализированных сообществ.

Кроме того, партии заявили о намерении противодействовать насилию, запугиванию и преследованию кандидатов, в том числе насилию в отношении кандидаток с использованием технологий. Они также пообещали обеспечивать соблюдение своими членами и сторонниками Кодекса поведения на выборах.

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Сертификация партий

26 ноября Независимая избирательная и пограничная комиссия Кении, как ожидается, выдаст сертификаты соответствия партиям, которые выполнят юридические требования для участия в выборах. Для этого они должны представить правила выдвижения, заверенные Офисом регистратора политических партий и проверенные избирательной комиссией на соответствие избирательному законодательству, включая конституционный гендерный принцип двух третей.

Заместитель председателя избирательной комиссии Фахима Абдалла сообщила, что орган подготовил предложения по реализации этого принципа через правила выдвижения кандидатов. Высокий суд Кении в 2017 году также подтвердил требование к политическим партиям соблюдать гендерное правило.

Председатель Национальной комиссии по гендерному равенству и равным возможностям Рехема Дида Джалдесса отметила, что этап выдвижения во многом определяет успех женщин на выборах. По ее словам, в 2022 году в Кении избрали семь женщин-губернаторов, 29 женщин на 290 мажоритарных мест в Национальной ассамблее, трех — на 47 избираемых мест в Сенате и 115 — на 1450 мест на уровне ward.

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