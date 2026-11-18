На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, 75 стран поддержали инициативу Турции увеличить долю электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году. Цель, известную как 35x35, также поддержали 94 организации из бизнеса и гражданского общества.

Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на председательство COP31. По состоянию на 9:30 (06:30 GMT) инициативу поддержали, в частности, Германия, Великобритания, Норвегия, Южная Корея, Испания, Япония, Дания, Канада и Кыргызстан. Европейская комиссия также подтвердила поддержку со стороны ЕС.

Цель 35x35 включили в проект текста

Инициатива была включена в первый проект текста, опубликованный после первой недели переговоров COP31. В консультациях участвуют представители более 160 стран, которые обсуждают ускорение борьбы с изменением климата и практическое выполнение уже согласованных обязательств.

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Австралия, которая председательствует на переговорах COP31, ранее заявила, что была среди первых подписантов обязательства по электрификации.

Связь с договоренностями COP28

Сейчас доля электроэнергии в мировом конечном потреблении энергии составляет около 22%. Инициатива 35x35 призвана ускорить переход к чистой энергетике и дополнить договоренности COP28 в Дубае о трехкратном увеличении мировых мощностей возобновляемой энергетики и удвоении темпов повышения энергоэффективности к 2030 году.

Ожидается, что более широкое использование электроэнергии будет способствовать сокращению выбросов и усилиям по удержанию повышения глобальной температуры как можно ближе к 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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