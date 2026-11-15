В Великобритании 75 депутатов Лейбористской партии уже подписали частное письмо против разработки крупного нефтяного месторождения Rosebank у побережья Шотландии. Число подписантов может вырасти примерно до 100, сообщает The Guardian.

Письмо планируют передать Энди Бернему в течение следующих двух недель. Заметную роль в кампании играют депутаты, впервые избранные в парламент в 2024 году. Авторы обращения считают, что начало бурения подорвёт авторитет Британии как мирового лидера климатической политики и не снизит счета за энергию.

Разногласия в правительстве

По данным издания, министр энергетики Миатты Фанбуллех склоняется к отказу от спорного проекта. В то же время премьер-министр может отменить её решение на фоне разногласий в кабинете: канцлер Джон Хили поддерживает планы по Rosebank.

Один из подписавших письмо депутатов заявил, что обеспокоенность месторождением усиливается на фоне одновременных дискуссий об отношениях с Европой и предложений о помощи молодым людям, которые не работают. Другой парламентарий сказал, что коллеги связывают климатический кризис с высокими температурами и наводнениями, пережитыми летом.

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По словам ещё одного депутата, выдача лицензии на бурение может привести к отставкам в правительстве. Он отметил, что это также поставит министра иностранных дел Эда Милибенда в сложное положение, поскольку ранее тот называл Rosebank «колоссальной тратой денег налогоплательщиков и климатическим вандализмом».

Позиция сторонников добычи

Компания Adura, являющаяся оператором Rosebank и Jackdaw, сообщила о начале подачи газа с платформы Jackdaw. Директор проекта Клэр Мюллер заявила, что, по ожиданиям компании, Rosebank и Jackdaw принесут 1,4 млрд фунтов стерлингов налоговых поступлений до завершения текущего парламентского созыва и 3,8 млрд фунтов — до завершения следующего.

Разработку Rosebank также активно поддерживают поддерживающие лейбористов профсоюзы GMB и Unite. Правительство назвало процедуру принятия решения по месторождению квазисудебной. Ранее Фанбуллех заявляла, что решение будет соответствовать климатическим обязательствам Великобритании, углеродным бюджетам и энергетическому переходу.

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