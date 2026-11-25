Рекордные 75% мирового флота танкеров, которые обычно перевозят дизельное топливо и бензин, сейчас задействованы в транспортировке сырой нефти. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на данные Signal Ocean, собранные Bloomberg.

Перераспределение танкерного флота

В отрасли суда для перевозки нефтепродуктов называют «чистыми», а танкеры для сырой нефти — «грязными». Все больше танкеров класса LR2, которые ранее перевозили топливо, начали работать с нефтью. В то же время число и доля LR2, транспортирующих нефтепродукты, снизились до рекордно низкого уровня.

По данным Signal Ocean, 30 октября 2026 года на перевозку сырой нефти приходилось 74,2% занятости флота LR2, тогда как 1 января 2025 года показатель составлял 53%.

Спрос вблизи Ормузского пролива

Танкеры LR2 по грузовместимости схожи с судами класса Aframax и могут перевозить до 800 тысяч баррелей нефти. OilPrice связывает рост спроса на них с нарушением потоков нефти и топлива на Ближнем Востоке, снижением объемов переработки из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов и перебоями судоходства в районе Ормузского пролива.

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Танкеры LR2, перешедшие к перевозке нефти, могут привлекаться к сложной логистике вблизи пролива. По данным издания, в последние месяцы челночные перевозки стали основным способом вывоза сырой нефти из Персидского залива.

Высокие ставки фрахта

Переход танкеров от перевозки нефтепродуктов к сырой нефти начался в 2025 году на фоне роста предложения нефти, удлинения маршрутов и необходимости хранить сырье на воде. В этом году тенденция ускорилась из-за дополнительной потребности в вывозе нефти из района Ормузского пролива и высоких ставок фрахта.

Аналитики Signal Ocean Мария Берцелету и Георгиос Сакеллариу отметили, что сохранение этой тенденции будет зависеть от соотношения доходов, спроса на грузы и коммерческих стимулов для возвращения судов к перевозке нефтепродуктов.

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