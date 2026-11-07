В Польше 77,8% опрошенных считают, что нынешняя ситуация вокруг Конституционного трибунала снижает международный авторитет и статус страны. Результаты опроса United Surveys by IBRiS, проведенного по заказу Wirtualna Polska, приводит Interia.

Оценки респондентов

С утверждением о негативном влиянии ситуации вокруг Конституционного трибунала полностью согласились 53,3% участников исследования. Еще 24,5% ответили, что скорее согласны с такой оценкой.

Противоположного мнения придерживаются 12,8% респондентов: 8,4% скорее не согласны с утверждением, а 4,4% — категорически не согласны. Еще 9,4% участников опроса не имели определенной позиции.

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Позиции избирателей

Больше всего негативных оценок зафиксировали среди избирателей оппозиции, к которой в материале отнесены сторонники партии «Право и справедливость», обеих «Конфедераций» и партии Razem. В этой группе 86% согласились, что ситуация ослабляет позиции Польши на международной арене, в том числе 70% выбрали ответ «полностью согласен».

Среди сторонников партий действующей правительственной коалиции такое мнение разделяют 77% респондентов: 44% полностью согласны, а 33% скорее согласны. С этой оценкой не согласились 18% участников этой группы, еще 5% не имели определенной позиции.

Опрос провели 2 ноября 2026 года методом телефонных интервью CATI на репрезентативной общенациональной выборке из 1000 взрослых поляков.

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