В Великобритании 78% респондентов считают Израиль серьезной угрозой миру. Anadolu Agency приводит такой результат опроса, опубликованного в докладе British Social Attitudes Национального центра социальных исследований NatCen.

Показатель вырос с 2005 года

В 2005 году такого мнения придерживались 48% опрошенных британцев. Нынешний показатель также превышает долю тех, кто назвал серьезной угрозой Иран — 75%, и США — 74%.

В отчете NatCen отметили, что репутация Израиля, вероятно, пострадала из-за его участия в недавних конфликтах на Ближнем Востоке. Осенью 2024 года доля британцев, считавших Израиль угрозой миру, достигла 73%.

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Различия по политическим предпочтениям

В 2025 году этот показатель снизился примерно до двух третей, а весной 2026 года вырос до 78% после американо-израильской бомбардировочной кампании против Ирана.

Чаще всего Израиль серьезной угрозой называли сторонники Партии зеленых — 88%. Среди сторонников Лейбористской партии так ответили 84%, Либеральных демократов — 79%, Консервативной партии — 70%, партии Reform UK — 62%.

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