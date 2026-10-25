В Китае поколение партийных кадров, родившихся в конце 1960-х и в 1970-х годах, может стать крупнейшей группой в центральном руководстве Коммунистической партии после следующего партийного съезда в 2027 году. К тому времени примерно две трети нынешнего состава Центрального комитета достигнут установленного возраста выхода на пенсию, сообщает South China Morning Post.

Кадры нового поколения

Так называемое седьмое поколение, или 7G, сейчас составляет около 8% центрального руководящего органа партии. По оценке издания, на высшие должности после 2032 года могут прежде всего претендовать представители этой группы, уже входящие в Центральный комитет, а также недавно назначенные министры и руководители провинций, которым прогнозируют получение мест в нем на съезде 2027 года.

Среди чиновников этого поколения издание называет недавно назначенного мэра Шанхая Чжу Чжунмина, родившегося в апреле 1972 года. До этого он работал в финансовой сфере и значительную часть карьеры провел в провинции Чжэцзян. Среди других региональных руководителей — губернатор Чжэцзяна Лю Цзе, губернатор Цзянсу Лю Сяотао, председатель правительства Гуанси-Чжуанского автономного района Вэй Тао и губернатор Шаньси Лу Дунлян.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опыт и антикоррупционная кампания

После прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году молодых чиновников реже ускоренно назначали на высокие должности, поскольку руководство отдало предпочтение управленческому опыту и результатам работы. Средний возраст новых членов двух последних составов Политбюро составлял около 62 лет, что выше показателей трех предыдущих составов.

В анализе директора Центра современного Китая и мира Гонконгского университета Ли Чэна отмечается, что около половины ведущих кадров 7G имеют докторские степени. Примерно треть из них получила инженерное образование, а другими распространенными направлениями стали экономика и финансы. Мэр Пекина Инь Юн, в частности, имеет степень магистра государственного управления Гарвардского университета и ранее был заместителем главы Народного банка Китая.

Карьерное продвижение представителей 7G происходит на фоне продолжительной антикоррупционной кампании. Исполнительный вице-мэр Пекина Ся Линьмао, родившийся в 1970 году, на прошлой неделе был помещен под расследование. Бывший партийный руководитель Урумчи Ян Фасэнь в октябре прошлого года был приговорен к пожизненному заключению за получение взяток на сумму более 147 млн юаней, а расследование в отношении бывшего чиновника Хэфэя Фэя Гаоюня начали в мае.

Читай нас в