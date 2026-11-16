84% чехов поддержали бы помощь Польше в случае нападения — Radio Prague International
В Чехии 84% опрошенных поддержали бы помощь соседней Польше в случае военного нападения на нее. О результатах опроса STEM сообщает Radio Prague International со ссылкой на Seznam Zprávy.
Исследование касалось готовности чехов оказать помощь союзникам в случае военного нападения.
Поддержка стран Балтии
Помощь странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии — в случае нападения поддержали бы 69% респондентов. Таким образом, готовность помочь Польше в опросе оказалась выше, чем поддержка помощи трем балтийским государствам.
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Оценка рисков
Почти половина участников исследования, 49%, считает вероятной какую-либо форму российской агрессии против государств-членов НАТО в ближайшие месяцы.
Уровень поддержки помощи союзникам заметно различался в зависимости от политических предпочтений респондентов. Избиратели бывшей коалиции Spolu чаще поддерживали такую помощь, чем сторонники партии «Свобода и прямая демократия». Опрос провели в сентябре среди 1343 взрослых.