Исследование, представленное на ежегодной научной встрече Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) в 2026 году, показало: медики продолжают заказывать панели тестов на пищевую аллергию, хотя знают о риске ложноположительных результатов. Об этом сообщает News-Medical.

Такие панели одновременно определяют в крови антитела иммуноглобулина E к многим продуктам. Положительный результат может свидетельствовать о сенсибилизации к определенной пище, но не всегда означает наличие клинически подтвержденной пищевой аллергии.

Результаты опроса

Исследователи опросили 300 специалистов, которые хотя бы раз заказывали панель тестов на пищевую аллергию в 2024 году. Анонимную анкету заполнили 43 человека; среди них преобладали врачи первичного звена, практикующие медсестры и ассистенты врачей.

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Согласно данным опроса, 85% респондентов знали, что такие панели часто дают ложноположительные результаты, однако все равно заказывали их. Часть участников назначала исследования по показаниям, которые авторы назвали неподтвержденными, в том числе при пищевой аллергии, крапивнице и экземе. Некоторые специалисты заказывали тест по просьбе пациента или его семьи, а не из-за медицинской необходимости.

Возможные последствия

Один из вопросов анкеты касался пациента с экземой и семейным анамнезом пищевой аллергии. Практикующие медсестры и ассистенты врачей чаще врачей считали панель тестов надлежащим выбором, хотя эксперты не рекомендуют такое обследование в описанной ситуации.

По словам авторов исследования, ложноположительный результат может побудить семью без необходимости исключить продукты из рациона, осложнить питание ребенка, усилить тревогу и привести к дополнительным расходам и визитам к медикам. В одной больничной системе за год заказали более 1700 таких панелей. Авторы также отметили, что избегание пищевых аллергенов может повышать риск развития пищевой аллергии.

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