В японском регионе Сига 93-летняя женщина помогла полиции задержать 47-летнего мужчину, которого подозревают в попытке мошенничества с её банковской картой. Как сообщает Asharq Al-Awsat, женщина заподозрила обман, посоветовалась с сыном и правоохранителями, после чего полицейские ждали подозреваемого возле её дома.

Звонки от имени полиции

Со среды по четверг на прошлой неделе женщине звонил мужчина, который представлялся сотрудником полиции. Он ложно заявил, что с её банковского счёта якобы было совершено несанкционированное списание средств.

Собеседник убеждал женщину передать карту банкомата мужчине, который придёт к ней домой и представится полицейским. По его версии, это было необходимо для проверки счёта.

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Задержание возле дома

Семья женщины обратилась в полицию в среду вечером. Правоохранители прибыли к её дому до появления подозреваемого. Когда на следующий день 47-летний мужчина пришёл к двери, его задержали на месте.

Представитель местной полиции отметил, что женщина имеет хорошее здоровье и чётко изъясняется, и призвал пожилых людей советоваться с родственниками, если они подозревают мошенничество. По данным издания, в прошлом году мошенники похитили у своих жертв в Японии в общей сложности около 325,7 млрд иен, или $2 млрд; пожилые люди часто становятся их мишенями.

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