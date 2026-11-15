Аббас опроверг сообщение о готовности признать ХАМАС террористической организацией — Al Jazeera
В Израиле лидер партии Объединенный арабский список (РААМ) Мансур Аббас опроверг, что делал заявление о готовности признать ХАМАС террористической организацией. Как сообщает Al Jazeera, израильский сайт Ynet ранее писал, что Аббас сигнализировал партиям, выступающим против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, о возможном согласии на такое определение в обмен на настоящее партнерство в коалиции Гади Айзенкота.
Условия для коалиции
Айзенкот, которому после выборов в прошлом месяце поручили сформировать новое правительство, назвал признание ХАМАС террористической организацией одним из условий присоединения РААМ к его будущей коалиции. Он также требует от Аббаса признать Израиль еврейским и демократическим государством.
В среду Аббас заявил, что не делал отдельного заявления относительно ХАМАС. Ранее на той же неделе он лишь повторил позицию РААМ в поддержку разоружения ХАМАС и осуждения терроризма.
РААМ представляет палестинских граждан Израиля, которые, по данным Al Jazeera, составляют примерно 20% населения страны. Эта оценка не охватывает миллионы палестинцев, живущих на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Аббас уже входил в правительственную коалицию в 2021 году и рассматривает участие во власти как способ улучшить положение палестинских граждан Израиля.
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Парламентский расклад
РААМ имеет восемь мест в парламенте, тогда как блок Айзенкота — 48. РААМ и другая арабская партия, Объединенный список, рекомендовали Айзенкота на должность главы правительства. В то же время, по оценке Al Jazeera, Объединенный список вряд ли согласится на требования Айзенкота, поэтому может поддержать его только вне состава правительства.
Во время консультаций с президентом Израиля Ицхаком Герцогом 5 ноября Аббас объяснял отказ применять к ХАМАС это определение необходимостью сохранить возможность быть посредником между евреями и палестинцами. Аналитик Эгаб Джабарин предупредил, что даже в случае коалиционной договоренности ее могут осложнить новая масштабная война в Газе или эскалация на Западном берегу реки Иордан, в районе мечети Аль-Акса или в Ливане.
Еще одним препятствием является позиция лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, который выступает против правительства меньшинства, зависящего от арабских партий. Коалиционные переговоры также осложняет вопрос поддержки ультраортодоксальных партий.