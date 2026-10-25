В Австралии несколько авторов пожаловались на работу компании Patrick White Publishing, которая предлагает услуги редактирования, иллюстрирования, маркетинга и публикации книг. Они заявили о низком качестве редактирования, требованиях дополнительной оплаты и сложностях с возвратом средств. Об этом сообщает ABC News.

Писательница Керри Стюарт из Маджи в Новом Южном Уэльсе рассказала, что заплатила компании 500 долларов за работу над рукописью в жанре тёмного фэнтези. По её словам, редактирование ограничилось грамматическими правками, а после возврата исправленного текста сотрудники компании якобы снова работали со старой версией рукописи. Стюарт также заявила, что представитель издательства предложил вернуть деньги при условии удаления её критического поста в Facebook. Она отказалась удалять публикацию до получения средств.

Жалобы на дополнительные платежи

Автор детских книг Тулин Салис из Мельбурна сообщила, что сначала ей назвали цену в 400 долларов и заверили, что других платежей за публикацию на десяти платформах не будет. После оплаты и отправки рукописи она получила предложение приобрести пакет услуг стоимостью 1899 долларов, в том числе для расширения рукописи и создания иллюстраций. Салис сказала, что её книга с самого начала должна была быть короткой — на 27 страниц, а не на 100–150. Она попросила вернуть деньги, но заявила, что не получила их.

Другая автор, Шина Ависон из Брисбена, рассказала, что представитель Patrick White Publishing отказался использовать созданные ею ИИ-изображения, заявив, что Amazon их не примет. В то же время сервис Kindle Direct Publishing требует от авторов лишь декларировать контент, сгенерированный ИИ. Ависон оспорила платёж через PayPal и получила обратно 400 долларов.

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ИИ-изображения и бизнес-номер

ABC News сообщило, что изображения витрин в профилях Patrick White Publishing на Google Maps для Хобарта и Мельбурна были созданы с помощью искусственного интеллекта. Инструмент OpenAI обнаружил на этих изображениях невидимую маркировку, сгенерированную его программным обеспечением. По адресу 118 Liverpool St в Хобарте, указанному на счетах компании, расположены другие предприятия, не связанные с издательством.

Некоторые обложки книг, представленные на сайте Patrick White Publishing, также показали положительный результат при проверке на водяные знаки OpenAI и Google Gemini. В соглашениях, которые изучило ABC News, не упоминалось использование ИИ для создания иллюстраций.

Согласно корпоративным записям, австралийский бизнес-номер, указанный Patrick White Publishing на сайте и в счетах, принадлежит другой компании. Её должностное лицо заявило ABC News, что не знает о Patrick White Publishing и что компании не связаны. Он сообщил об этом в Австралийскую налоговую службу и Scamwatch. Использование чужого австралийского бизнес-номера является незаконным и может наказываться лишением свободы на срок до двух лет.

Patrick White Publishing не ответило на запросы ABC News относительно этих утверждений. В то же время писательница Полин Гилл, которая заплатила компании 17 тысяч долларов за редактирование, маркетинг, сайт и издание своей книги, заявила, что довольна результатом, несмотря на использование ИИ-иллюстрации на обложке.

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