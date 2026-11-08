В Доминиканской Республике бывший мэр Сантьяго Абель Мартинес раскритиковал обещанные властями изменения, назвав их устаревшими и «крупной избирательной аферой». Политик претендует на выдвижение кандидатом в президенты от оппозиционной Доминиканской партии освобождения (PLD) на выборах 2028 года.

Заявления оппозиционера

Мартинес выступил на одной из встреч «Café con Abel» с партийными активистами и гражданами. По его словам, даже представители правящей Современной революционной партии (PRM) больше не осмеливаются защищать изменения, которые обещали избирателям.

Оппозиционный политик заявил, что нынешняя администрация ответственна за рост безработицы, усиление незащищенности и ослабление покупательной способности домохозяйств. Он также сказал о распространенном в обществе ощущении безнадежности и призвал избирателей оценивать кандидатов по их опыту и способности управлять государством, а не по предвыборным обещаниям.

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Политический контекст

Как сообщает The Rio Times, Мартинес был кандидатом PLD на президентских выборах 2024 года, на которых президент Луис Абинадер получил второй срок. PRM находится у власти с 2020 года, а PLD, управлявшая страной в 2004–2020 годах, сейчас является оппозиционной партией.

Издание подчеркивает, что утверждения Мартинеса о безработице, безопасности и покупательной способности являются политическими заявлениями, которые оно не проверяло независимо. The Rio Times также отметило, что не нашло публичного ответа правительства или PRM на слова политика.

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