Шотландский футбольный клуб «Абердин» уволил главного тренера Стивена Робинсона менее чем через восемь месяцев после его назначения. Команда занимает предпоследнее место в шотландском Премьершипе, а домашнее поражение от «Хиберниана» со счетом 0:4 стало для нее четвертым подряд во всех турнирах, сообщает BBC Sport.

Результаты команды

В этом сезоне «Абердин» выиграл лишь три из 12 матчей чемпионата. Всего под руководством 51-летнего Робинсона команда провела 28 матчей во всех соревнованиях: 11 побед, пять ничьих и 12 поражений.

Вместе с Робинсоном клуб покинули Брайан Керр и Стивен Крейган. Временно команду возглавит Стюарт Дафф. Робинсон перешел в «Абердин» в марте из «Сент-Миррена» и подписал контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне он помог клубу избежать борьбы за выживание, после чего состав команды пополнили 15 новичков.

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Критика состава и ближайшие матчи

Бывший капитан, тренер и директор «Абердина» Вилли Миллер назвал результат матча с «Хибернианом» «абсолютно позорным». Он также заявил, что часть футболистов не соответствует уровню игры и ожиданиям клуба, который, по его мнению, должен претендовать как минимум на место в топ-6.

«Абердин» является одним из наименее результативных клубов лиги и имеет лишь два «сухих» матча в чемпионате. После международной паузы команда 21 ноября сыграет на выезде с «Килмарноком», 24 ноября встретится с «Рейнджерс», а 28 ноября примет «Данди».

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