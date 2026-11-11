Странам Юго-Восточной Азии к 2040 году потребуется вложить в инфраструктуру $7,1 трлн. При нынешнем уровне инвестиций ежегодный дефицит финансирования в регионе составит около $264 млрд, сообщает ECNS со ссылкой на отчет Азиатского банка развития.

Потребность в $476 млрд ежегодно

Исследование охватывает все 11 государств-членов АСЕАН. По оценке АБР, в 2026–2040 годах региону ежегодно потребуется примерно $476 млрд инвестиций в инфраструктуру. Государственные расходы при текущем уровне вложений смогут покрыть лишь 45% этой потребности.

Спрос на современную инфраструктуру растет по мере развития экономик региона, ускорения урбанизации и развития цифровой экономики.

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Электроэнергетика и транспорт

На электроэнергетику и транспорт приходится 85% потребностей региона в инфраструктурных инвестициях. В энергетическом секторе средства необходимы для расширения мощностей по производству, передаче и хранению электроэнергии. Это должно укрепить энергетическую безопасность, поддержать более широкое использование чистой энергии и снизить риски перебоев в глобальных поставках.

В транспортном секторе наибольших инвестиций требуют автомобильные дороги, тогда как спрос на железные дороги и аэропорты растет быстрее всего. В отчете также определены потребности цифровой инфраструктуры и инфраструктуры здравоохранения. Среди главных препятствий АБР назвал давление на государственные бюджеты и ограниченное участие частного сектора. Банк рекомендовал улучшить подготовку проектов, установить предсказуемые регуляторные правила и обеспечить прозрачные закупки.

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