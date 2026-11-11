В ОАЭ портово-логистическая группа AD Ports Group в третьем квартале 2026 года увеличила чистую прибыль, приходящуюся на владельцев компании, на 73% в годовом выражении — до 767 млн дирхамов, или $209 млн. Выручка группы выросла на 48% — почти до 8 млрд дирхамов, сообщает The National.

Альтернативные маршруты

Компания связала рост финансовых показателей с развитием альтернативных мультимодальных маршрутов в ОАЭ, призванных усилить устойчивость цепочек поставок. По данным AD Ports, меры, введенные с марта, предусматривали перенаправление грузовых операций и фидерных перевозок к терминалам в Фуджейре и порту Хор-Факкан, развертывание наземных и воздушных мостов, а также дополнительных складских мощностей.

Как отметила группа, эти решения позволили уменьшить влияние перебоев движения через Ормузский пролив на ее клиентов в ОАЭ и других странах Персидского залива. По данным The National, коммерческое судоходство через пролив фактически остановилось после начала войны между США и Ираном 28 февраля.

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Динамика подразделений

Наибольшую долю квартальной выручки — около 58% — обеспечило морское и судоходное подразделение: его доход вырос на 56% до 4,74 млрд дирхамов. Выручка логистического направления повысилась на 76% до 1,96 млрд дирхамов, а портового — на 12% до 798 млн дирхамов.

Доходы подразделения экономических городов и свободных зон выросли на 15% до 690 млн дирхамов. Контейнерооборот в ОАЭ в квартальном выражении вырос на 30%, однако был на 57% ниже, чем годом ранее. Генеральный директор AD Ports Афиф Аль-Яфеи заявил, что группа достигла рекордных результатов в третьем квартале, несмотря на макроэкономическую и геополитическую неопределенность.

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