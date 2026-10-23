Администрация Тыграя призвала повстанцев сложить оружие — Al Jazeera

Представитель новой временной администрации Тыграя в Эфиопии Редае Галефом Вольдеселассие призвал повстанцев сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Заявление прозвучало после того, как силы, союзные с правительством Эфиопии, взяли под контроль Мэкэле — столицу региона Тыграй.

«Сейчас не время сводить счёты — я призываю вас вернуться в свои дома и продолжить гражданскую жизнь», — сказал Вольдеселассие в Мэкэле, сообщает Al Jazeera. Он заявил, что повстанческие силы слабеют, и отверг возможность их возвращения под контроль города.

Призыв продолжать сопротивление

Несколькими часами ранее генерал-лейтенант Фиссеха Кидану, которого в телеэфире назвали командующим тыграйской армией, заявил о намерении продолжать боевые действия. В обращении на новом повстанческом телеканале Tigray Broadcast Media он сказал, что Тыграй «всё ещё находится в состоянии войны», и призвал местные ополчения и добровольцев присоединяться к сопротивлению. Его местонахождение не раскрыли.

Кидану призвал атаковать позиции, удерживаемые правительственными силами, несмотря на преимущество сил, союзных с властями Эфиопии, в беспилотниках и тяжёлом вооружении. Народный фронт освобождения Тыграя также заявлял о значительных потерях правительственных сил, однако Associated Press не смогло независимо проверить эти утверждения.

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Временная администрация и боевые действия

Бойцы Народного фронта освобождения Тыграя покинули Мэкэле в начале октября после входа в город формирований, союзных с правительством. После этого власти Эфиопии создали в регионе шестимесячную временную администрацию, которая должна восстановить услуги, содействовать возвращению перемещённых жителей и подготовить выборы.

В то же время боевые действия в регионе продолжаются. Жители Мэкэле сообщили об ударе беспилотника во вторник: по их словам, погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения, когда грузили коз в грузовик. Эти данные независимо не подтверждены.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед ранее обвинил Народный фронт освобождения Тыграя в принудительной вербовке молодёжи вместо разоружения, предусмотренного мирным соглашением, заключённым в Претории в ноябре 2022 года. Возобновление боёв фактически разрушило эту договорённость, завершившую войну 2020–2022 годов в Тыграе.

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