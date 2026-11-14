Администрация президента США Дональда Трампа разрешила штатам до 1 июля не исключать из Medicaid людей, которые не соответствуют новым требованиям относительно работы, учебы или волонтерства, а также не отказывать им в страховом покрытии. При этом штаты должны и далее проверять, соответствуют ли заявители и участники программы этим условиям, сообщает The Independent.

Новые правила должны вступить в силу на национальном уровне с 1 января. Штаты готовят персонал, проводят обучение и настраивают технологические системы для их внедрения. Центры услуг Medicare и Medicaid заявили, что штаты продвигаются в подготовке, однако сталкиваются с трудностями внедрения.

Условия для участников программы

Правило касается многих людей, получающих Medicaid в рамках добровольного расширения программы в 40 штатах. Для сохранения покрытия они должны работать или заниматься волонтерством не менее 80 часов в месяц либо учиться с нагрузкой не менее половины полной учебной нагрузки.

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Исключения предусмотрены для людей старше 64 лет, тех, кто ухаживает за детьми до 14 лет, а также лиц, признанных слишком уязвимыми по состоянию здоровья для работы. Федеральные власти также призывают штаты использовать данные других государственных ведомств для проверки занятости, чтобы сократить объем документов, которые должны подавать участники программы.

Опасения по поводу бюрократических барьеров

Критики правила подчеркивают, что большинство людей, на которых оно распространяется, уже работают, но могут потерять страховое покрытие из-за трудностей с оформлением документов. В Небраске, где требования начали применять в мае, более девяти из десяти людей, которым возобновляли покрытие в июле и августе, соответствовали требованиям.

В то же время 533 людям отказали в продлении покрытия. Для большинства причиной стало отсутствие документов, подтверждающих работу или право на исключение; 43 человека потеряли покрытие из-за невыполнения нового требования. Демократы в Конгрессе заявляли, что стремятся отменить эти правила, а сенатор Рон Уайден и конгрессмен Фрэнк Паллоне обратились к администратору CMS Мехмету Озу с просьбой отложить их внедрение.

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