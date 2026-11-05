Обнародованные в США судебные документы свидетельствуют, что администрация президента Дональда Трампа поддерживала контакты с иранскими чиновниками по поводу депортации граждан Ирана во время войны. Как сообщает PBS NewsHour, контакты касались оформления проездных документов и поиска возможных путей для выдворения людей из Соединенных Штатов.

Порядок уведомления суда

Из документов, обнародованных судом в четверг, следует, что еще в середине октября администрация заявляла о планах депортировать иранцев через неназванную третью страну. Не уточняется, когда именно власти намеревались осуществить такие выдворения.

Судья Ана Рейес обязала правительство уведомлять суд за 24 часа об окончательно утвержденных планах депортации иранцев в Иран или другую страну. Кроме того, правительство должно предоставить письменное уведомление за пять дней до осуществления такого выдворения.

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Иск о данных просителей убежища

Информация стала известна в рамках продолжающегося судебного иска. В судебных материалах утверждается, что иммиграционные органы США передавали иранским властям конфиденциальные сведения об иранцах, обратившихся за убежищем. Истцы считают, что это нарушает иммиграционные правила США и может подвергать этих людей опасности. Министерство внутренней безопасности США отрицало передачу иранской стороне данных из заявлений о предоставлении убежища.

Сотни писем между американскими иммиграционными чиновниками показали, как США и Иран координировали возвращение более 100 иранцев тремя иммиграционными рейсами в сентябре и декабре 2025 года, а также в январе 2026 года. Депортации иранцев непосредственно в Иран ранее были редкими из-за отсутствия дипломатических отношений между странами и возможного риска преследования депортированных.

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