Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшие годы продавать часть федеральных земель штатам, местным органам власти и племенным общинам. Это предусмотрено новым стратегическим планом Министерства внутренних дел США на 2026–2030 годы, сообщает The Hill.

Продажа земель и расходы на охрану природы

В документе отмечается, что ведомство стремится сократить объём земель в федеральной собственности, предложив их приобрести штатам, местным властям и племенам. Министерство рассчитывает благодаря продажам сосредоточить ресурсы на ключевых федеральных обязанностях и землях общенационального значения.

Часть средств от таких сделок могут вернуть покупателям для природоохранных проектов в другой части соответствующего штата, местности или племенной территории. В плане указано, что это должно улучшить доступ американцев к рекреационным зонам и одновременно снизить финансовую ответственность федеральных налогоплательщиков за управление землями.

Опасения по поводу дальнейшей перепродажи

Директор по коммуникациям Center for Western Priorities Кейт Гретцингер выразила обеспокоенность тем, что штаты, местные власти или племена после приобретения участков смогут перепродать их частным застройщикам. По её словам, застройщиков могут заинтересовать земли вблизи населённых пунктов, которыми местные жители часто пользуются для отдыха.

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В прошлом году республиканцы в Сенате пытались включить положение о продаже государственных земель в законопроект президента Трампа Big Beautiful Bill, однако позднее убрали его после существенной двухпартийной критики.

Консолидация персонала

Стратегический план также содержит намерение «консолидировать» персонал Министерства внутренних дел. Документ не объясняет, что именно это будет означать, а представители ведомства не ответили на запрос The Hill о том, предусматривает ли это увольнения.

По данным The Washington Post, администрация также рассматривает реорганизацию Службы национальных парков и Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, в том числе возможные изменения мест работы сотрудников. Отдельный отчёт Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы рекомендует сократить персонал центрального и региональных офисов, чтобы перераспределить должности на работу в заповедниках.

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