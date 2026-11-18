Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд США не допустить восстановления временного защищенного статуса для сотен тысяч граждан Венесуэлы. Как сообщает The Hill, правительство США считает, что исполнение решения суда нижестоящей инстанции вызовет хаос и будет противоречить предыдущим распоряжениям Верховного суда.

Аргументы администрации

Генеральный солиситор США Джон Сауэр заявил, что восстановление статуса вынудит власти немедленно освободить из иммиграционного содержания около 1 800 лиц, не являющихся гражданами США. По его словам, это также помешает текущим процедурам депортации.

Сауэр утверждает, что даже кратковременное вступление в силу судебного запрета существенно навредит правительству. По его оценке, иммиграционные органы будут вынуждены освобождать людей, которых впоследствии может оказаться невозможно найти и повторно задержать. Он также предупредил о путанице с разрешениями на работу для тысяч людей в ходе дальнейшего судебного разбирательства.

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Ход дела

В прошлом году Верховный суд США дважды временно разрешал администрации прекратить действие Temporary Protected Status, или TPS, для венесуэльцев на время рассмотрения дела. В начале ноября суд официально вернул дело по Венесуэле в Апелляционный суд США девятого округа.

Апелляционный суд девятого округа издал распоряжение, которое фактически должно восстановить статус венесуэльцев после пятницы, если Верховный суд не вмешается. TPS был введен в 1990 году для иностранцев, которые не могут безопасно вернуться в свои страны из-за вооруженного конфликта, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств. Этот статус защищает получателей от депортации и дает им возможность оформить разрешение на работу.

Трамп обвинял администрацию Джо Байдена в злоупотреблении программой после распространения ее действия в общей сложности на 17 стран. Получатели TPS и иммиграционные организации оспаривают ограничения программы, заявляя, что администрация превышает полномочия и действует с расовой предвзятостью.

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